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    Булыкин: «Еще неизвестно, на какой именно должности я буду работать в «Красной Пресне»

    Экс-нападающий «Локомотива», «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поступившее предложение возглавить возрождающуюся команду «Красная Пресня». При 36-летний футболист подчеркнул, что пока неясно, какую именно должность он займет в клубной структуре.

    «Поступило предложение от центра физической культуры и спорта ЦАО, мне стало интересно, и сейчас изучаются все варианты. Скорее всего, школа «Красная Пресня» возродится, но нам еще предстоит решить, в каком качестве я буду там присутствовать.

    Пока нет никаких должностей, все в планах, которые будем реализовывать в ближайшее время. Есть много идей, начиная от школы и заканчивая футбольным клубом. Когда появятся документы, тогда будем разговаривать и действовать поэтапно. Но то, что футбол на Красной Пресне будет – это сто процентов

    Пока не задумывался о своей работе. Понятно, что у меня есть тренерская лицензия А, но думать будем ближе к запуску», – сказал Булыкин.

    Источник: ТАСС

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    05.11.2016 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 5 ноября 2016, 20:12

      Была такая команда в советские времена. Позже на её основе создали частный клуб Асмарал.

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