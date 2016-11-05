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    Конте уверен, что Азар может стать одним из лучших футболистов в мире

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что доволен игрой полузащитника Эдена Азара в нынешнем сезоне. Напомним, что в десяти матчах АПЛ бельгиец забил пять голов.

    «Азар показывает фантастический футбол. Он находится на правильном пути и может стать одним из лучших футболистов в мире. Думаю, он должен продолжать совершенствоваться. «Челси» – то место, где он может достичь своих целей. Хочу, чтобы он продолжал играть так и дальше», – сказал Конте.

    Источник: FourFourTwo

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    05.11.2016 09:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 5 ноября 2016, 11:26

      Какой год он уже становится лучшим футболистом в мире...

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 5 ноября 2016, 10:04

      Азар возвращается)

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