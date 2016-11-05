Конте уверен, что Азар может стать одним из лучших футболистов в мире

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подчеркнул, что доволен игрой полузащитника Эдена Азара в нынешнем сезоне. Напомним, что в десяти матчах АПЛ бельгиец забил пять голов.

«Азар показывает фантастический футбол. Он находится на правильном пути и может стать одним из лучших футболистов в мире. Думаю, он должен продолжать совершенствоваться. «Челси» – то место, где он может достичь своих целей. Хочу, чтобы он продолжал играть так и дальше», – сказал Конте.