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    Негредо: «Было ошибкой вернуться в Испанию»

    Нападающий «Мидлсбро» Альваро Негредо, в сезоне-2012/13 выступавший за «Манчестер Сити» поделился воспоминаниями о пребывании в манкунианском клубе.

    «Я хорошо начал сезон, и болельщики видели, на что я способен, когда готов на 100 процентов. Но с февраля я страдал от травмы плеча, от которой так полностью и не оправился. Когда у вас такая надоедливая травма, вы не можете набрать лучшую форму. Я так и не восстановил доверия тренера к себе. Так что все вышло не так, как я хотел.

    Я думаю, что мое возвращение в Испанию было ошибкой, ведь дела в АПЛ шли хорошо.

    Но к счастью, у меня появился шанс вернуться в Англию и начать здесь новую главу своей карьеры», – сказал Негредо.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    05.11.2016 01:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -92

      Raxor 5 ноября 2016, 12:19

      как то не очень начал главу, 1 гол в 10 матчах

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