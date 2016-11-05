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    Агент Марсьяля: «Антони расстроился, что девятый номер отдали Ибрагимовичу. Это неуважение»

    Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филипп Ламболе признался, что его клиент был огорчен решением клуба отдать его девятый номер Златану Ибрагимовичу.

    «Не стану лгать: это повлияло на Антони, он удивился и расстроился. Правда, всего на пару дней, поскольку он профессионал. Марсьяль понимал, что ему нужно просто продолжать работать.

    По-моему, это неуважение к игроку. Я высказал свое мнение руководству «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Ламболле RMC.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.11.2016 00:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      sparxx2 5 ноября 2016, 13:42

      Да уж.... прям "Дом 2")))... слёзы, сопли, номера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 5 ноября 2016, 12:20

      пипец, какая разница какой номер, ну впрям как девочки...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 5 ноября 2016, 08:17

      Вот такой микроклимат в МЮ

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Mi6 5 ноября 2016, 07:35

      Моур начудил

      2
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      Рейтинг: +32

      tootoo 5 ноября 2016, 03:56

      Реально, подстелились под Ибру. Фу.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 ноября 2016, 01:39

      что один,что второй не показывают должной игры,у обоих номера забрал бы навсегда и посадил на лавку))

      3
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