Агент Марсьяля: «Антони расстроился, что девятый номер отдали Ибрагимовичу. Это неуважение»

Агент нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля Филипп Ламболе признался, что его клиент был огорчен решением клуба отдать его девятый номер Златану Ибрагимовичу.

«Не стану лгать: это повлияло на Антони, он удивился и расстроился. Правда, всего на пару дней, поскольку он профессионал. Марсьяль понимал, что ему нужно просто продолжать работать.

По-моему, это неуважение к игроку. Я высказал свое мнение руководству «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Ламболле RMC.