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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Поле к игре с «Уралом будет готово. Угрозы срыва матча нет»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков рассказал о состоянии газона стадиона «Металлург» в преддверии матча 13-го тура РФПЛ против «Урала». По словам функционера, поле будет готов к матчу. Напомним, игра состоится 5 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

    «Угрозы срыва матча 13-го тура РФПЛ с «Уралом» нет. Поле готовят. Мы сегодня почистили только одну половину, чтобы на ней могла тренироваться команда. Разговаривали с тренерами, все понимают ситуацию и будут работать аккуратно. К игре поле будет готово, если не будет никаких катаклизмов», – заявил Шашков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.11.2016 16:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 4 ноября 2016, 20:47

      интрига - не пропустить

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 16:50

      Срыву - нет, договору - да!

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