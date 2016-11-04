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    Черышев: «Нужно идти вперед!»

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев постарался сохранить положительный настрой после неудачно проведенного матча группового турнира Лиги Европы против «Османлыспора», который завершился поражением испанской команды со счетом 1:2. Стоит отметить, что по завершении четырех туров «Вильярреал» делит второе место в группе с «Цюрихом».

    «Нужно идти вперед! У нас осталось два матча, и мы сделаем все для победы в них», – написал Черышев в Twitter.

    Источник: Twitter

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    04.11.2016 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 4 ноября 2016, 10:43

      Да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 4 ноября 2016, 10:26

      Удачи

      2
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