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    Коноплянка и Куасси выйдут с первых минут в матче «Шальке-04» и «Краснодара», Смолов – в запасе

    Стали известны стартовые составы команд, в которых «Шальке-04» и «Краснодар» начнут матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Шальке-04»: Ферманн, Хеведес, Настасич, Налдо, Кайсара, Бенталеб, Стамбули, Аого, Баба, Чупо-Мотинг, Коноплянка.

    Запасные: Гифер, Колашинац, Горецка, Керер, Шепф, Ритер, Текптей.

    «Краснодар»: Крицюк, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Петров, Ахмедов, Подберезкин, Жоаозиньо, Маурисио, Куасси, Каборе.

    Запасные: Синицын, Измайлов, Мартынович, Калешин, Лаборде, Смолов.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Фелтинс-Арена» и начнется в 23:05 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

    Источник: УЕФА

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    03.11.2016 22:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +351

      simoron81 3 ноября 2016, 22:46

      нужна победа

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