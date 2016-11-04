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    Лига Европы. «Фиорентина» разгромила «Слован», ПАОК уступил «Карабаху»

    В матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Фиорентина» у себя дома не оставила шансов чешскому «Словану», отправив в ворота соперника три безответных гола – 3:0. Благодаря этому успеху итальянский клуб набрал 10 очков и возглавляет квартет J.

    В другой встрече «Карабах» в гостях благодаря голу Мичела одержал победу над ПАОКом и расположился на второй строчке турнирной таблицы.

    Лига Европы. Групповой этап. Группа J. 4-й тур

    Фиорентина (Италия) – Слован (Чехия) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Иличич, 30 (с пенальти); 2:0 – Калинич, 43; 3:0 – Кристофоро, 73.

    ПАОК (Греция) – Карабах (Азербайджан) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мичел, 69.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2016 01:31
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