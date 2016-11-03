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    «Краснодар» жаждет реванша в игре с «Шальке»

    3 ноября «Краснодар» на выезде сыграет с немецким «Шальке». В первом матче клуб из Гельзенкирхена оказался сильнее (0:1), и теперь краснодарцам нужно набирать три очка, если они настроены бороться за выход из группы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 23:05 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 22:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 3 ноября 2016, 23:46

      пока что не очень верится. но очень хочется верить. дави, Краснодар, выдавливай!

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 3 ноября 2016, 22:58

      Ребята, нам нужна ПОБЕДА! Верю. С ув.

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 3 ноября 2016, 22:54

      удачи Краснодару

      -1
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      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 3 ноября 2016, 17:53

      ИМХО.Самое реальное,что светит это ничья.

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 ноября 2016, 11:19

      Удачи быкам! Хоть кто-то должен очки зарабатывать в копилку, одному Зениту не вытянуть рейтинг.

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid > gosproektikabinet 3 ноября 2016, 12:52

      Краснодару всего несколько лет кстати, а Зенит в евркоубках давно и регулярно играет и имеет приличный рейтинг( некогда рейтинг и у них был маленький и соперники им выпадали сильнее)+у Зенита удачная жеребьевка, а у Краснодара - нет(хотя могла быть и более слабая группа).

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema > gosproektikabinet 3 ноября 2016, 13:16

      Ты хоть знаешь с кем Краснодар играет?
      Посмотри в таблицу.
      Придёт время и Краснодару полегче будет с соперниками.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > gosproektikabinet 3 ноября 2016, 23:39

      Что с тобой говорить. Мерзок ты!

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 11:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      На ничью может и набодают

      -6
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      Рейтинг: +169

      TY13R 3 ноября 2016, 10:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      жаждит продолжение банкета)) Шальке вперёд)))

      -9
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      Рейтинг: +12

      yatsik > TY13R 3 ноября 2016, 10:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      только "Днепр"! Привет, земляк :)

      -15
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      Рейтинг: +14

      Просто игра > Бугимен 3 ноября 2016, 20:14

      Мы и так у себя дома!)

      -2
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett 3 ноября 2016, 09:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Шальке сегодня победит. Краснодар возьмёт свои очки в оставшихся турах и выйдет из группы.

      -4
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