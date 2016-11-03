На стадионе ЧМ-2018 в Саранске приступили к монтажу первой входной группы

Вот что "правильное" голосование за едросов с дураками делает.Так, ведь,могут и достроить ненужный Саранску стадион ! Кто там будет играть, спустя три года?Носта Новотроицк? Где деньги,Зин? Предприятия на боку лежат,народ обнищал и проклинает властных проходимцев.
В Саранске начали монтаж металлоконструкций для первой входной группы стадиона чемпионата мира-2018.
Как сообщает портал Welcome2018, всего здесь установят четыре входные группы для болельщиков.
Напомним, что арена на 45 тысяч зрительских мест расположена в пойме реки Инсар. Стадион разделен на четыре сектора, каждый из которых оснащен свободной зоной входа/выхода.