На стадионе ЧМ-2018 в Саранске приступили к монтажу первой входной группы

В Саранске начали монтаж металлоконструкций для первой входной группы стадиона чемпионата мира-2018.

Как сообщает портал Welcome2018, всего здесь установят четыре входные группы для болельщиков.

Напомним, что арена на 45 тысяч зрительских мест расположена в пойме реки Инсар. Стадион разделен на четыре сектора, каждый из которых оснащен свободной зоной входа/выхода.