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    На стадионе ЧМ-2018 в Саранске приступили к монтажу первой входной группы

    В Саранске начали монтаж металлоконструкций для первой входной группы стадиона чемпионата мира-2018.

    Как сообщает портал Welcome2018, всего здесь установят четыре входные группы для болельщиков.

    Напомним, что арена на 45 тысяч зрительских мест расположена в пойме реки Инсар. Стадион разделен на четыре сектора, каждый из которых оснащен свободной зоной входа/выхода.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 09:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 3 ноября 2016, 11:24

      Вот что "правильное" голосование за едросов с дураками делает.Так, ведь,могут и достроить ненужный Саранску стадион ! Кто там будет играть, спустя три года?Носта Новотроицк? Где деньги,Зин? Предприятия на боку лежат,народ обнищал и проклинает властных проходимцев.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > yorgenbarenz 4 ноября 2016, 16:46

      Не дрейфь, рынок организуют, сектора в аренду сдавать будут, проходили такое уже.

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