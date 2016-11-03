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    «Зенит» постарается оформить досрочный выход из группы ЛЕ в матче с «Дандолком»

    3 ноября петербургский «Зенит» на своем поле примет «Дандолк» в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Уже сегодня подопечные Мирчи Луческу могут оформить путевку в следующий раунд турнира, а для этого им нужно обыгрывать ирландцев.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.11.2016 20:05
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +664

      Небесная 4 ноября 2016, 01:52

      пришли свиньи и насрали минусов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 3 ноября 2016, 22:51

      Зенит и болельщиков с победой

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 3 ноября 2016, 21:12

      удачи Зенит!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 3 ноября 2016, 20:56

      удачи!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 3 ноября 2016, 20:49

      Что то у нас каналы на ТВ полюбили транслировать матч на час позже прямого эфира.Как клубов так и сборной(

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 3 ноября 2016, 20:26

      Удачи!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 3 ноября 2016, 16:00

      Пожалуй, сегодня не пойду на Петрович и куплю видеотрансляцию! ахахахаха

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -3

      lihindic 3 ноября 2016, 14:17

      есть дебилы которые покупают видеотрансляцию

      3
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      Рейтинг: +2231

      river31 3 ноября 2016, 12:54

      Давай Зенит, хоть вы не подкачайте!

      2
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      Рейтинг: +145

      Danjer > river31 3 ноября 2016, 13:46

      Блин,случайно палец вниз поставил,сорян)))да,будем надеяться на лучшее,удачи Зениту!!!

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 ноября 2016, 11:15

      3-0 или 4-0 , если Юру не поставят, а то может и накосячить.

      0
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