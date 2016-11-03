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    Гришин: «Никто не поверил бы до матча, что ЦСКА обыграет «Монако» со счетом 5:0»

    Главный тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин пообщался с журналистами после матча Юношеской Лиги УЕФА с «Монако» (5:0). Напомним, что специалист не смог отправиться вместе с командой в Монако из-за болезни.

    «Я очень рад такой победе. Ребята доказали, что являются хорошими футболистами, поскольку очень тяжело на выезде разгромить «Монако». Честно говоря, у меня нет слов.

    Я удивлен такому результату. Я был на связи с командой, которая сейчас показывает хороший футбол, но никто не поверил бы до матча, что выиграем 5:0. Безусловно, рассчитывали на победу.

    Это большая победа не только ЦСКА, а российского футбола. Мы – как лакмусовая бумажка нашего молодежного футбола. На протяжении шести лет выходим из сильнейших групп, что показывает, что у нас сильная молодежь. Просто ее надо грамотно доводить до основного состава», – сказал Гришин.

    Источник: Р-Спорт

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    03.11.2016 07:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 ноября 2016, 11:09

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +82

      Mi6 3 ноября 2016, 10:27

      Срочно меняй слуца, веди в бой молодежку

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 ноября 2016, 10:17

      ЦСКА давно уже пора омолаживать состав-особенно атаку и защиту.

      1
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 3 ноября 2016, 10:14

      Молодцы ребята,не потеряйтесь повзрослев

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 3 ноября 2016, 08:59

      Надо было молодёжным составом против взрослого Монако сыграть, результат более достойным мог быть)))

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