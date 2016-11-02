Колотовкин: «У ЦСКА ни игры, ни характера. Одним словом – дисбаланс наступил»

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин скептически смотрит на шансы армейцев в предстоящем матче с «Монако» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Если анализировать последние выступления ЦСКА, вывод напрашивается не самый оптимистичный. Абсолютно безликая игра со «Спартаком» и в предыдущих матчах, плюс отсутствие многих лидеров. Я на ЦСКА в матче против «Монако» не поставлю. В данный момент армейцы очень мало забивают. Ощущается какое-то безволие в действиях игроков», – заявил Колотовкин.