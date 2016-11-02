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Сергей Колотовкин
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Сергей Колотовкин
Имя
Сергей
Отчество
Викторович
Фамилия
Колотовкин
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
28 сентября 1965 (57 лет)
Рост
176
Вес
71
Статистика
Новости
2 ноября 2016
17:35
Колотовкин: «У ЦСКА ни игры, ни характера. Одним словом – дисбаланс наступил»
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Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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