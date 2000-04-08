|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|9
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|06.09.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|27.08.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|19.08.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|13.08.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Черноморец (Новороссийск)
|05.08.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|2:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.07.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.04.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)