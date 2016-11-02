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    Колотовкин: «У ЦСКА ни игры, ни характера. Одним словом – дисбаланс наступил»

    Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин скептически смотрит на шансы армейцев в предстоящем матче с «Монако» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Если анализировать последние выступления ЦСКА, вывод напрашивается не самый оптимистичный. Абсолютно безликая игра со «Спартаком» и в предыдущих матчах, плюс отсутствие многих лидеров. Я на ЦСКА в матче против «Монако» не поставлю. В данный момент армейцы очень мало забивают. Ощущается какое-то безволие в действиях игроков», – заявил Колотовкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.11.2016 17:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 2 ноября 2016, 20:39

      Безволие тут не причем-кончилась команда!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 2 ноября 2016, 20:05

      . . . И только слуц с гинером - святые Иф

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +229

      KorolShut 2 ноября 2016, 18:41

      Кони сегодня всем покажут где раки зимуют

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 ноября 2016, 18:10

      О... Ещё один эксперт объявился... Где был столько лет?

      -1
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