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    Силва: «Я получил сильный удар по голове, но сейчас мне лучше»

    Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва мог получить серьезное повреждение в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем» (2:1). В одном из эпизодов футболист столкнулся с вратарем Альфонсом Ареолой, после чего покинул поле.

    «Ребята, я в порядке, слава богу. Я получил сильный удар по голове, но сейчас мне лучше. Ничего не помню. Шутка, спасибо всем за вашу заботу. Очень рад за то, что команда сумела пробиться в плей-офф. Вперед, Париж», — написал Тиаго Силва в Instagram.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    02.11.2016 10:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 ноября 2016, 11:49

      Вот как на него смотрю, так сразу вспоминаю разгром сборной бразилии от германии

      1
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      Рейтинг: +48

      MetaL0maN > С-Пб on-line 2 ноября 2016, 21:55

      Ну, он же получил дурацкую карточку с колумбийцами и не смог принять участие в матче... Я думаю из-за этого не стоит его винить во всех смертных грехах теперь)

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > MetaL0maN 3 ноября 2016, 09:30

      Всё равно его лицо камера ловила, примелькался)

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