Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нобоа: «Ничья не была бы справедливым результатом»

    Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа считает, что его команда не заслуживала даже одного очка в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

    «Нет, ничья не была бы справедливым результатом. «Атлетико»выглядел лучше, это было видно. Да, мы оборонялись, старались зацепить ничью, которая для нас была бы очень важна, но такой результат не был бы справедлив. Они атаковали весь матч, создавали серьезное давление.

    Нужно стараться набирать очки, и в игре с тем же ПСВ мы можем этого добиться», – сказал Нобоа.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2016 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии24
    ...
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 2 ноября 2016, 21:49

      всё верно .... обидно , но справедливо ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 2 ноября 2016, 17:48

      с таким настроем лучше посидеть в запасе, а то снова от неверия в себя будешь бить в небеса, и пас отдавать в никуда.. Смелее, в бой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 ноября 2016, 17:37

      От Ростова никто не требовал и не ждал выхода в плей-офф ЛЧ из такой группы, но кроме матча с Баварией Ростов не в чем упрекнуть! Ребята бьются, где-то не везет, но это их первый турнир на таком уровне! Так что удачи ростовчанам в Голландии!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 2 ноября 2016, 12:27

      ПСВ нужно обязательно обыгрывать!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Фан666 2 ноября 2016, 20:35

      И С БАВАРИЕЙ НУЖНО ДОСТОЙНО СЫГРАТЬ,ВСЕ ТАКИ ДОМА НУЖНО ЗАЦЕПИТЬ НИЧЕЙКУ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100977

      zigbert 2 ноября 2016, 12:11

      Могли конечно зацепить ничью,но не получилось.Молодцы что старались.Удачи с ПСВ.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 2 ноября 2016, 11:54

      обидно,могли бы ничейку зацепить...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 2 ноября 2016, 11:44

      Когда Рубин обыгрывал Барсу, которая смотрелась лучше казанцев, че то никто не говорил, что мы не достойны победы, а тут такой же тяжёлый матч, и Нобоа жалуется, что даже очка не достойны были..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > Munez89 2 ноября 2016, 12:07

      Забудь про рубин
      "Великий " тренер не всесилен

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 2 ноября 2016, 11:18

      Честно оценивает свой уровень!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 2 ноября 2016, 11:05

      правильно все сказал

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 2 ноября 2016, 10:32

      набирайтесь опыта, в такой группе опыт важнее результата, если бы из такой группы вышли это было бы фантастично, но ни в этой жизни

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Мясной Упырь 2 ноября 2016, 10:52

      из этой группы,на данный момент не один клуб нашего чемпионата не вышел бы в плей-офф...

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Atoniq 2 ноября 2016, 11:44

      громко сказано

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > С-Пб on-line 2 ноября 2016, 14:13

      Зато справедливо.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11