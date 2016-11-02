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    Роббен: «С такой игрой мы не сможем выиграть Лигу чемпионов»

    Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен признал, что его команде необходимо прибавлять, если она хочет побороться за победу в Лиге чемпионов. Об этом он заявил после матча 4-го тура группового турнира с ПСВ (2:1).

    «Было тяжело, так как в первом тайме мы сыграли слишком медленно.Мы должны были лучше разыгрывать. Это была не лучшая игра в нашем исполнении, в футбольном плане мы должны продолжать учиться, потому что все еще делаем одни и те же ошибки. Мы прошли в следующий раунд, но если будем играть так же в 1/8, то у нас будут проблемы», – признал футболист.

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.11.2016 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 ноября 2016, 14:31

      Щас лиге чемпион не одна команда хорошую игру не показывает... матч норм матч хренова

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