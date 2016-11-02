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    Ребров не винит Мораеса в незабитом пенальти

    Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров дал оценку игре своей команды в матче Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1).

    «Недоволен результатом,как и ребята. Отдали все силы, старались. Мы играли против очень сильного соперника. Могли отнять у «Бенфики» очки.

    Поверьте, пробить пенальти в таком матче – это большое волнение. Мораес был уверен и взялся бить.

    Мне понравилось то, что ребята старались делать, особенно во втором тайме. Мы играем на высочайшем уровне, а дома «Бенфика» вообще играет уверенно. Это влияет на игроков. После пропущенного гола мы старались сравнять счет, было достаточно моментов, но мы их, к сожалению, не реализовали.

    Не думаю, что нужно думать о каких-то очках, сколько хватит для выхода, сколько не хватит. Сейчас важна самоотдача, сегодня она была», – сказал Ребров.

    Источник: Twitter

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    02.11.2016 07:13
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 2 ноября 2016, 07:16

      Конечно. Ведь как всегда Путин виноват.

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Тraumtanzеr 2 ноября 2016, 09:43

      А при чем тут Володя к Динамо Киев??? и за чем приплетать Володю к этой ситуации??? За чем вообще смотреть в сторону хохлов??? каждый дрочит как он хочет!!! пусть хохлы сами по себе живут, а мы сами по себе!!! Предлагаю лучше сначала у нас порядок навести, чтобы к нам люди тянулись, а то сами в дерьме живем (стадионы за счет школ и детских садов строим, а сколько воруем, ооо!!! а как наши футболисты после провала на евро в кабаках бухают, ух.) Поэтому нечего пиздеть на других, когда у самих рыло в пушку.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Павел Буре 2 ноября 2016, 10:05

      Это был сарказм если что.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Павел Буре 2 ноября 2016, 10:06

      И да, за всех не говори.Спартак, цска и Краснодар построили стадионы за свой счет.

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