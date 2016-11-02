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    Будогосский: «Считаю, что введение повторов убьет футбол»

    Новый глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский рассказал о том, как относится к введению видеоповторов в футболе.

    – Как вы относитесь к идее введения видеоповторов в РФПЛ, которую высказал президент лиги Сергей Прядкин?

    – Абсолютно отрицательно. Мне сложно давать комментарии к словам Сергея Геннадьевича, поскольку я не обсуждал с ним этого вопроса. Но считаю, что введение повторов убьет футбол. На мой взгляд, есть только одна автоматизированная система, которую можно использовать в футболе, – это система определения взятия ворот. Возможно, она появится в России. По крайней мере, ее установят в следующем году во время проведения Кубка конфедераций.

    – Как вы оцениваете нынешний уровень судейства в России?

    – Как очень высокий. Я инспектировал матчи с участием некоторых иностранных арбитров, в том числе тех, что когда-то приезжали судить игры нашего чемпионата. Считаю, что часть из них в нашей стране не дошли бы до уровня РФПЛ.

    – Как оцените перспективы Сергея Карасева получить назначение на ЧМ-2018?

    – Он здорово отработал Евро-2016 и является судьей самого высокого уровня, поэтому перспективы его оцениваю как очень хорошие. Но у нас не один он является первоклассным арбитром. Сейчас в листе ФИФА, помимо Карасева, находится еще 18 российских арбитров (8 главных и 10 ассистентов). И это, не считая судей в мини-футболе и других разновидностях игры.

    Источник: Известия

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    02.11.2016 06:40
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 2 ноября 2016, 10:07

      Кто бы тех поубивал,
      Кто футбол в тупик погнал.
      А может прекратят раздоры
      Эти видеопросмотры.
      Не потрогав - не узнаешь,
      Так может ты и испытаешь?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      alboro 2 ноября 2016, 09:10

      Боится,сс...т

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 2 ноября 2016, 08:42

      причем здесь кормушка просто футбол превратится в неинтересное зрелище а именно футбол таковым и является а потом уже счет и все остальное

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 ноября 2016, 08:18

      Убьёт кормушку?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 ноября 2016, 07:11

      После введения видеоповторов судьи просто повысят тарифы за нужный результат.

      5
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