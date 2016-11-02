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    Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Арсенал» одержали победы и вышли из группы

    В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Базель» – 2:1. В составе парижан отличились Блез Матюиди и Тома Менье, за «Базель» забил Лука Дзуффи.

    В другой встрече группы «Арсенал» со счетом 3:2 одолел «Лудогорец».

    Таким образом, лондонцы и «ПСЖ» набрали по десять баллов и гарантировали себе выход из группы. «Базель» и «Лудогорец» имеют по одному очку.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 4-й тур

    Базель (Швейцария) – ПСЖ (Франция) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Матюиди, 43; 1:1 –Дзуффи, 76; 1:2 – Менье, 90.

    Удаления: Дие, 84 – нет.

    Лудогорец (Болгария) – Арсенал (Англия) – 2:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Кафу, 12; 2:0 – Кесеру, 15; 2:1 – Джака, 20; 2:2 – Жиру, 42; 2:3 – Озил, 88.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.11.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 2 ноября 2016, 09:28

      Продайте уже Гиббса - он ведь на уровне Сандерленда!!! Джинкинсона с Чемберленом туда же!!! и купите на эти деньги нормального крайнего!!! хотя бы одного!!! Монреаль еще побегает годик - другой...

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