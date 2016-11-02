Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Арсенал» одержали победы и вышли из группы

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В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Базель» – 2:1. В составе парижан отличились Блез Матюиди и Тома Менье, за «Базель» забил Лука Дзуффи.
В другой встрече группы «Арсенал» со счетом 3:2 одолел «Лудогорец».
Таким образом, лондонцы и «ПСЖ» набрали по десять баллов и гарантировали себе выход из группы. «Базель» и «Лудогорец» имеют по одному очку.
Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 4-й тур
Базель (Швейцария) – ПСЖ (Франция) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Матюиди, 43; 1:1 –Дзуффи, 76; 1:2 – Менье, 90.
Удаления: Дие, 84 – нет.
Лудогорец (Болгария) – Арсенал (Англия) – 2:3 (2:2)
Голы: 1:0 – Кафу, 12; 2:0 – Кесеру, 15; 2:1 – Джака, 20; 2:2 – Жиру, 42; 2:3 – Озил, 88.