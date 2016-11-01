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    «Бомбардир» объявляет начало нового сезона Конкурса прогнозов

    Сезон Ноябрь-16 Конкурса прогнозов стартовал уже сегодня. Очки рейтинга обнулились, но вы остались в том же дивизионе, в котором закончили предыдущий сезон, и продолжаете борьбу за высшие места.

    Итоги Конкурса прогнозов: igarka стал победителем сезона Октябрь-16​

    В этом месяце пять лучших игроков, которые займут первые места в первом дивизионе, выиграют призы:

    1 место Настольный футбол от Weekend и интервью на «Бомбардире»;

    2 местоНастольный футбол от Weekend;

    3 место – Игровая майка футболиста «Локомотива»;

    4 место – Альбом FIFA 365 от Panini и бокс (50 упаковок по 5 наклеек);

    5 место – Альбом FIFA 365 от Panini и бокс (50 упаковок по 5 наклеек).

    А еще «Бомбардир» подарит 100 лучшим игрокам по 300 бонусных бустеров каждому. Это очень полезная игровая валюта в одном из лучших футбольных менеджеров мира – в онлайн-игре «11х11». Бустеры вы сможете потратить на развитие собственного футбольного клуба!

    Попробовать свои силы в «11х11» можно уже сейчас:

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    Важно: Бустеры не будут начислены на аккаунты в браузерной версии.

    Внимание: доставка призов будет осуществляться в пределах Российской Федерации.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 12:25
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 4 декабря 2016, 00:04

      Кадис-Сарагоса не подсчитали в моем активе(потом говорите что все у вас нормально с подсчетами)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 декабря 2016, 12:38

      Призы в конкурсе начинают разочаровывать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 15 ноября 2016, 11:29

      Что за херня происходит, откуда взялся минусовой баланс??? Зашел на страницу, там -197, думал глюк, ан нет, забрал еж.бонус стало + 53. Супер! Денег я не должен случаем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      IlyaKUN 1 ноября 2016, 17:58

      Ну что ж, начнем)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 1 ноября 2016, 16:28

      Админы, денежный эквивалент призам будет или нет?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > MALOY74 1 ноября 2016, 16:32

      Если именно вы выиграете в новом сезоне, мы вам машину подарим. Устроит такой эквивалент?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > НИККО13 1 ноября 2016, 20:28

      Меня, меня устроит))

      -2
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 > НИККО13 2 ноября 2016, 00:19

      не с тем шутишь :) ловлю на слове! машину надеюсь не игрушечную?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > НИККО13 2 декабря 2016, 15:38

      Всех устроит!!!)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 1 ноября 2016, 14:55

      Есть смысл как всегда рисковать. А риск часто оправдывается. У всех есть шансы. Надеюсь футболка Тарасова будет, а то больше медийных личностей там нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > alexis02lion 1 ноября 2016, 17:20

      О как. Тарасов с Бузовой расстался. Тогда ещё ценнее его футболка будет.

      2
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      Рейтинг: +185

      Des79 1 ноября 2016, 14:16

      Снова в бой!!!

      1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 1 ноября 2016, 14:05

      ТЕРПЕНИЕ И ЩЕТИНА ПРЕВРАТИТСЯ В ЗОЛОТО!!!!!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 ноября 2016, 12:42

      Как убрать все данные по конкурсу, т.к. я не хочу больше участвовать в нем.

      -1
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > vladimir-7 1 ноября 2016, 14:09

      просто не участвуйте

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Uliana Lu 1 ноября 2016, 15:34

      Да, но мне не нужны эти таблицы и результаты на странице.
      Я давно не участвую, но все данные о прогнозах присылают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Uliana Lu > vladimir-7 1 ноября 2016, 17:21

      их все видят, не только участники КП

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 1 ноября 2016, 12:27

      ну хоть без книг, и то хорошо!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      The_Red > Lexa_Lexa 1 ноября 2016, 13:18

      А чем так плохи книги?)

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      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > The_Red 1 ноября 2016, 14:52

      Видимо не все любят читать. Когда-то Россия была самой читающей страной, а ныне ... все в интернете всё читают по видимому.

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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > The_Red 1 ноября 2016, 16:10

      Их же читать надо!)

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