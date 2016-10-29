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    Клопп: «На протяжении получаса мы создавали момент за моментом»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями после матча десятого тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (4:2).

    «В первые 15 минут мы не играли на 100 процентов, зато потом на протяжении получаса создавали момент за моментом. Игра была равная с заслуженной победой в конце. Я очень счастливый человек.

    Ошибка в защите, которую мы допустили при первом голе, была вызвана тем, что мы не были предельно сконцентрированы. Не хватало агрессии в начале игры. Но я увидел много хорошего в атаке», – сказал Клопп.

    Источник: BBC

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    29.10.2016 22:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 31 октября 2016, 00:27

      Такая оборона для такой команды - печаль

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