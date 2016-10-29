Правительство РФ внесло поправки в проектную и сметную документацию трех стадионов ЧМ-2018

Правительство РФ внесло корректировки в проектную и сметную документацию проектов по строительству и реконструкции стадионов в Нижнем Новгороде, Волгограде и Ростове-на-Дону. Речь идет о стадионах, на которых пройдут матчи чемпионата мира-2018.

Как сообщает официальный сайт кабинета министров, после корректировки экономия средств федерального бюджета в Нижнем Новгороде будет составлять 23,3 миллиона рублей, в Волгограде – 81,09 миллиона и 368,46 миллиона рублей – в Ростове-на-Дону.

«Перераспределены средства федерального бюджета в объеме 1 404,9 млн рублей со строительства стадионов в Нижнем Новгороде (702,45 млн рублей) и Волгограде (702,45 млн рублей) на финансирование временной инфраструктуры безопасности с их возвратом в 2018 году. Также перераспределены средства федерального бюджета со стадионов в Волгограде и Нижнем Новгороде на строительство стадиона в Ростове-на-Дону в объеме 400 млн рублей (по 200 млн рублей) с их возвратом в 2017 году», – говорится в постановлении.