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    Хаманн: «Мхитаряну нужна рука на плече. От тренера он этого не получает»

    Бывший игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн считает, что полузащитнику Генриху Мхитаряну не хватает поддержки со стороны Жозе Моуринью.

    «Странная ситуация. Я видел, как он играл за «Боруссию» в Бундеслиге в паре последних сезонов. Прошлый сезон он провел блестяще, так что поведение Моуринью, который отказался от него после дерби, кажется мне странным.

    Мхитарян такой человек, которому нужна рука на плече. От тренера он этого не получает, так что интересно будет посмотреть на развитие событий.

    Если посмотреть на то, как они атакуют, то видны проблемы в забивании голов и создании моментов. Думаю, Мхитарян мог бы изменить это», – сказал Хаманн.

    Источник: Goal.com

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    28.10.2016 22:20
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +255

      aleksander 2 ноября 2016, 07:57

      Неудачный переход для Генриха..(((

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