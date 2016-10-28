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    Павлюченко: «Если «Зенит» сыграет с ЦСКА или «Спартаком» – это не то. А дерби посмотрит вся страна»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился ожиданиями накануне матча 12-го тура РФПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

    «Мне кажется, «Спартак» выиграет со счетом 1:0. Сейчас у ЦСКА есть определенные проблемы. «Спартак» будет уверенней в этом плане.

    Но это футбол, это дерби. Несмотря ни на какие потери обеих команд, даже если будут играть молодые ребята, битва будет очень серьезная.

    Выступая за «Спартак», я всегда придавал особое значение матчу с ЦСКА. Даже во время подготовки, когда до игры оставалось шесть-семь дней, на базе уже чувствовался ажиотаж, все разговоры, новости были о дерби. В России лучше матчей не бывает. Если даже «Зенит» сыграет с ЦСКА или «Спартаком» – это не то. А матч ЦСКА – «Спартак» будет вся страна смотреть.

    Дерби – самый главный матч в нашем чемпионате. Болельщики всегда говорили: «Вы можете проиграть чемпионат, но выиграйте у ЦСКА», – сказал Павлюченко.

    Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29 октября. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    28.10.2016 20:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 октября 2016, 05:59

      Все правильно сказал-кого интересуют игры бомжей?????Только питерцев,да и то не всех.Скучная покупная команда-не интересно.

      0
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 29 октября 2016, 00:06

      Наконец-то в нашей печати правильно употребили слово "дерби". Павлюченко для этого надо было съездить в Англию.

      0
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      Рейтинг: +11375

      alp 28 октября 2016, 23:58

      павлюченко, спартак или цска - это все не то... а вот на Зенит смотрит вся страна

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 23:00

      Вот он - спартаковский дух ))) Постоянное желание выдавать желаемое за действительность

      -2
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      Рейтинг: +938

      Roma56 > APchelov 28 октября 2016, 23:39

      А что из сказанного не является действительным?

      2
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      Рейтинг: +938

      Roma56 > Roma56 29 октября 2016, 03:17

      Сине-бело-голубые ребята, можете минусовать, но что я не так написал? Любовь страны к футболу за 50 лямов не купишь... Трудитесь, растите достойных футболистов и будет вам уважение

      -1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 28 октября 2016, 21:32

      При определённых проблемах ЦСКА,он отдаёт победу Спартаку 1:0. Скромно. А если у ЦСКА нет проблем? То 0:3?

      -2
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