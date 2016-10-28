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    Промес: «Дерби с ЦСКА стоит особняком среди всех»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признался, что рассчитывает на победу в предстоящем московском дерби с ЦСКА. Он же пообещал восстановиться к этом поединку.

    «Игру с ЦСКА я жду с нетерпением. Ведь это не просто матч. Это самая важная игра сезона. Во-первых, ЦСКА наступает нам на пятки в турнирной таблице. А во-вторых, это дерби. Ты играешь не только за себя, играешь за всех болельщиков, за всех тех, кто любит «Спартак», за ромб. Этот поединок точно стоит особняком среди всех. Поэтому очень старался восстановиться скорее. Знаю, что все рассчитывают на меня, хотят, чтобы помог команде. Сделаю все возможное.

    Как нужно сыграть с ЦСКА, чтобы победить? Сложно сказать, потому что ЦСКА — очень хорошая команда. Армейцы сильны всегда. Но в этом году мы тоже готовы к битве. Это будет классный матч. Надеюсь, что мы выиграем. По крайней мере — выложимся полностью. Оставим свои сердца на поле», – сказал Промес.

    Матч 12-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 29-го октября, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    28.10.2016 11:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 октября 2016, 20:37

      Давай Антоха, надеемся выйдешь на поле и отгрузишь парочку мячей коняхам!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 28 октября 2016, 17:38

      Удачи Спартаку, и Квинси. Квинси забей гол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 14:14

      Обычно, когда обещают супер-премьеру чего-нибудь, зрелища не случается )

      -3
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 28 октября 2016, 13:55

      УДАЧИ !!!!!

      4
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 28 октября 2016, 12:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Игрок хороший, слов нет. Но в субботу его огорчат. Да и по результатам сезона, опять престижное пятое место, и вылет в первом же раунде Л.Е.

      -6
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 октября 2016, 12:21

      Верим в вас.

      4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 28 октября 2016, 12:10

      Возвращения Квинси Промеса ждем,от этого предстоящее дерби, будет еще интересней!А, вообще,Квинси,мало того,что отличный игрок(можно сказать один из лучших легионеров в РФПЛ),но еще и приятный,дружелюбный человек...

      6
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      Рейтинг: +555

      Baggio1986 28 октября 2016, 12:09

      Вперёд Спартак!!!!

      6
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