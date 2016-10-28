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    Эмери: «Тиаго Силва очень важен для «ПСЖ»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери верит в защитника Тиаго Силву, который раздумывает над продлением своего действующего контракта.

    «Тиаго Силва всегда отлично проявляет себя на тренировках, является капитаном «ПСЖ» и очень опытным игроком. Все игроки и я уважаем его.

    Я с ним много общаюсь. Могу сказать точно, что он хорошо чувствует себя в «ПСЖ», и очень рад вернуться в сборную Бразилии. Сейчас Тиаго сильно мотивирован и очень важен для нас. Я верю в него», – заявил Эмери.

    Напомним, в последние несколько недель появилась информация о возможном уходе бразильца из парижского клуба. Наиболее часто упоминается его возвращение в Италию, где он играл за «Милан».

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    28.10.2016 09:32
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