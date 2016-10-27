Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евдокимов назвал судейство в матче с «Краснодаром» «отвратительным»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после матча 1/8 финала Кубка России против «Краснодара» (2:3) с отрицательной стороны отметил работу судей в данной встрече.

    «Горжусь своими подопечными, потому что играть против такой команды, как «Краснодар», очень тяжело. Это топ-клуб. Когда приезжаешь сюда, то думаешь: «Нам конец». А выходишь на поле, и все выглядит не таким страшным. Мы боролись, но не отметить отвратительное судейство просто не могу», – сказал Евдокимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.10.2016 23:00
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 2 ноября 2016, 18:26

      Зря Евдокимов так, ага, судейка обязан был удалять оренбуржца и ставить пенальти ещё в основное время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      abv-oren 28 октября 2016, 10:40

      Турбин отсудил плохо. Видел то, чего не было, и раздавал желтые карточки, и наоборот, не видел то, что было, например, пенальти. (Болельщик "Оренбурга")

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 28 октября 2016, 04:15

      А не назначенный пенальти в пользу"быков" ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 28 октября 2016, 00:17

      Плохому танцору....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 27 октября 2016, 23:44

      Обе команды смотрелись ТОП!!! Был на стадионе игра интересная зрелищная. Но Краснодару надо скамейку расширять.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Predator_utm 27 октября 2016, 23:36

      буду очень рад,если кубок достанется Краснодару.Достойный коллектив.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2533

      Krasnodar 123 27 октября 2016, 23:33

      ТЫ что на матче не был! Какой тебе судья! Вы же костоломы, хамили на поле весь матч! Теперь нашел отмазку судья не так судил!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11