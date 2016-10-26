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    Промес: «Золотой кабан» мотивирует меня отдаваться на 200 процентов»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес на своей странице в Instagram поблагодарил болельщиков, признавших его лучшим игроком клуба прошлого сезона. Футболисту вручили традиционный приз – «Золотого кабана».

    «Очень рад получить награду лучшему игроку сезона-2015/16 по мнению наших фанатов. Хочу поблагодарить команду, друзей и семью, которые всегда поддерживают меня. Это мотивирует меня отдаваться не на 100, а на 200 процентов ради этого клуба», – написал Промес.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    26.10.2016 20:45
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +100

      Partizanmett 27 октября 2016, 11:20

      Он будет играть против ЦСКА в эти выходные?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 27 октября 2016, 00:16

      Давай Квинси, вперед

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 26 октября 2016, 22:35

      Пора забивать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 26 октября 2016, 22:08

      Антоха можешь и лучьше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Alisha_Sergey 26 октября 2016, 21:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А что за жидкость в стакане на столе, и фляжка с чем-то?

      -7
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > Alisha_Sergey 27 октября 2016, 08:53

      Кабанья моча...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2016, 20:52

      Молодец Антоха. В этом сезоне надеемся отыграешь ещё на лучше и поможешь уже Спартаку наконец вернуться на высокие позиции в чемпе! В идеале, на самую высокую!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      Анжер 26 октября 2016, 20:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свинопас.

      -26
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Анжер 26 октября 2016, 20:53

      зависть плохая штука) иди лучше своих овечек выпаси...

      13
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