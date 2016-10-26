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    Дель Боске: «Согласен с Моуринью. Эмоциональное поведение Конте меня тоже расстраивало»

    Бывший главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске согласился к критикой Жозе Моуринью в адрес Антонио Конте. Напомним, во время матча АПЛ между «МЮ» и «Челси» (0:4) Моуринью попросил Конте сдержаннее праздновать крупный счет.

    «Слова Моуринью в сторону Конте не показались мне плохими. Иногда действительно нужно быть немного сдержаннее, празднуя победы. Меня это тоже расстраивало, когда мы играли против Италии.

    Я не говорю, что нельзя радоваться. Необязательно быть таким скучным, как я, но выражайте свою радость умеренно. Я не защищаю Моуринью, но в его словах есть смысл», – сказал Дель Боске.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2016 20:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 26 октября 2016, 21:12

      Дель Боске надо было еще после чм уходить . . . глядишь и не видел бы радости Конте, если вовремя принял бы правильное решение

      -1
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 26 октября 2016, 20:52

      Конте Красавчик!!!Будут еще пердуны разные рассказывать кому как праздновать!Радуйтесь что хер из штанов не показал после гола!!!

      1
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      Рейтинг: +14

      Анжер 26 октября 2016, 20:48

      Картошка ты не прав!!!Выиграли вот и радовался.

      0
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      Рейтинг: +16

      NoireFlynn 26 октября 2016, 20:18

      Да какая вам то разница? Человек испытывает страсть к футболу. Лучше стоять с каменным лицом как все остальные?

      0
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