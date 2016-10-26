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    Ибрагимович: «Болельщики «Сити» становятся фанатами «МЮ» после встречи со мной!»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

    «У меня есть большой опыт в дерби. Я по всей Европе играл в подобных матчах, где, скажем так, бывает жарко. Много раз я выходил из этих встреч победителем, так что будем надеяться, что так случится и в этот раз.

    Я много раз встречал болельщиков «Сити», но они становились фанатами «Юнайтед» после встречи со мной!» – сказал Ибрагимович.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» состоится сегодня. Начало – в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    26.10.2016 20:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 26 октября 2016, 21:02

      Голы бы он с такой результативностью забивал, а не интервью...
      И болельщиков он переманивал. лол...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 26 октября 2016, 20:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      если бы он воду в вино превращал, его бы к нам в россию пригласили!!! У нас бы он был в большом почете!

      -4
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      Рейтинг: +33715

      zra78 > Павел Буре 27 октября 2016, 00:06

      Почему?Типа у нас одни синяки??

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 октября 2016, 20:13

      А воду в вино превращает

      1
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