Бывший футболист «Кайзерслаутерна» осужден на 9 лет за хранение 793 килограммов марихуаны

Бывший футболист «Кайзерслаутерна» и менхенгладбахской «Боруссии» Марсело Плеч осужден за незаконный оборот наркотиков. 40-летний бразилец был арестован в ноябре 2015 года. У него были обнаружены 793 килограмма марихуаны.

Плеч приговорен к девяти годам и двум месяцам тюремного заключения.