Бывший футболист «Кайзерслаутерна» осужден на 9 лет за хранение 793 килограммов марихуаны

Марсело Плеч сидел на кухне и пил чай. В квартиру ворвались неизвестные. Украли телевизор, холодильник, плинтуса и стиральную машину. Потом у неизвестных проснулась совесть и они вернули украденное марихуаной. Только вес не рассчитали.
Бывший футболист «Кайзерслаутерна» и менхенгладбахской «Боруссии» Марсело Плеч осужден за незаконный оборот наркотиков. 40-летний бразилец был арестован в ноябре 2015 года. У него были обнаружены 793 килограмма марихуаны.
Плеч приговорен к девяти годам и двум месяцам тюремного заключения.