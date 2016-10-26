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    Бывший футболист «Кайзерслаутерна» осужден на 9 лет за хранение 793 килограммов марихуаны

    Бывший футболист «Кайзерслаутерна» и менхенгладбахской «Боруссии» Марсело Плеч осужден за незаконный оборот наркотиков. 40-летний бразилец был арестован в ноябре 2015 года. У него были обнаружены 793 килограмма марихуаны.

    Плеч приговорен к девяти годам и двум месяцам тюремного заключения.

    Источник: Bild

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    26.10.2016 17:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 26 октября 2016, 21:10

      Марсело Плеч сидел на кухне и пил чай. В квартиру ворвались неизвестные. Украли телевизор, холодильник, плинтуса и стиральную машину. Потом у неизвестных проснулась совесть и они вернули украденное марихуаной. Только вес не рассчитали.

      -1
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 26 октября 2016, 20:50

      Каждый зарабатывает как может)))

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 26 октября 2016, 20:12

      да это он для себя, работа нервная была курит много, вот и запасся чуток

      0
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      Рейтинг: +933

      alll-1 26 октября 2016, 18:38

      ни уя себе ,это ж почти тонна
      полный камаз

      -2
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