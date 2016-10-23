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    Павлюченко заявил, что не понимает российских арбитров

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко поделился своими мнением о судействе в российской Премьер-лиге.

    «Не понимаю наших судей. Мы говорим, мол, хотим играть как Англия, Испания, к этому стремимся, но знаете, за что я вчера получил желтую карточку? Да потому что сказал: «У нас не футбол, а балет какой-то». Любое касание игрока, стык – постоянно свистки. Мы не играем, а сбиваемся постоянно: штрафные, остановки – это ведь тягомотина. Я сказал судье Егорову: «Вы же чемпионат Англии видели? Там люди играют в футбол, бьются. Нет? Так смотрите!», – сказал форвард.

    Напомним, «Урал» уступил в матче 10-го тура чемпионата России «Спартаку» со счетом 0:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.10.2016 17:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 23 октября 2016, 21:09

      Рома вдоволь АПЛ насмотрелся с лавки

      2
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      Рейтинг: +22

      killerman77 23 октября 2016, 20:54

      а болельщики не понимают, что делают на поле такие субъекты, как ты. ты же видел апл, но по твоей "игре" этого не заметно, тля.

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 18:02

      Желтая и только? Небольшая плата за отменённый чистый гол Спартака, ага.

      1
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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko 23 октября 2016, 17:22

      Что-то все резко начали про арбитров говорить, ну вот именно эта критика действительно правдива - наши арбитры свистят порой по всякой ерунде. Нужно быть более либеральнее.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Nesterenko 23 октября 2016, 18:03

      Сейчас Карась ооооочень либерально обслуживает коней, ага, но Локо это вряд ли нравится.

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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > Aztec58 24 октября 2016, 05:58

      Да, согласен, Карасев не свистел в ворота ЦСКА, должна быть золотая середина. А у нас в России ее часто нет.

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