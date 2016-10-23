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    Ловчев: «ЦСКА вымучивает победы? Вот и «Спартак» сейчас так же»

    Известный в прошлом футболист Евгений Ловчев дал оценку игре «Спартака» в матче с «Уралом» (1:0) в рамках 11-го тура РФПЛ.

    «Спартаку» тяжело дается лидерство. Бросилось в глаза, что команда физически очень устала. Тут добавляется и психологический груз. Вроде только 10 туров сыграно, да кто-то за сборные еще выступал. Но потом я понимаю, что мы в свое время в 10 числах ноября сезон заканчивали. И в это время в лучшем состоянии не были.

    Например, я видел, что Зобнин действовал буквально на автопилоте. А Ещенко просто безобразный матч провел. Не понимаю, что случилось с этим парнем. Ещенко не отбирает, не отдает. Или отдает чужому. Какой-то мрак.

    А отметил бы в «Спартаке» Кутепова. Да, ошибки и у него случаются. Но он прибавил, в этом нет сомнения. Сейчас это наиболее стабильный игрок «Спартака».

    Как то после одной из игр, когда «Спартак» тоже отбивался, но в итоге выиграл, Каррера сказал, что такие матчи важны – они ментально хорошо влияют на команду. Вот про ЦСКА часто говорят, что команда вымучивает победы. Но они же находятся наверху. Вот так же сейчас и «Спартак», – заявил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.10.2016 06:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 октября 2016, 17:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      У Спартака нет самого главного. Понимания игры. Играют как получится. А если не получается, всегда виновного ищут. А победы часто случайные или договорные, как вчера. Вот погодите ужо. ЦСКА вам жопу надерёт!

      -4
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Zeff 23 октября 2016, 17:59

      ну ваше понимание мы видели не так давно в Ирландии))

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > СМЕРШiРУ 23 октября 2016, 18:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выиграли ведь. А твой Спартак АЕКу бездарно продул.

      -6
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Zeff 23 октября 2016, 21:43

      Могу вспомнить кто вас драл как" сидоровых коз" но не буду не моё это дело. Вы как были бомжами так и остались ими .. даже стадион свой домашний построить не можете всё что то у кого то выпрашиваете. То победы у судей .. то денег на стадион...
      Короче бомж он и в Африке бомж))

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ > Zeff 24 октября 2016, 09:29

      Наконец-то узнал, как деньги Газпрома в столице Народного достояния называются. Ну, в общем, я в курсе, что в Питере, всё имеет другое название. Паребрик, шаверма, греча, кура... номерация вагонов со стороны Москвы... почему бы не "понимание игры". Ну да - денег Газпрома... ой! "понимания игры", ага... и админресурса ой! "сыгранности" наверное (с судьями) у нас нет. Как-то придется без этого...

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      Рейтинг: +300

      Zeff > momwig_ 24 октября 2016, 13:45

      У вас ничего нет. Команда - стадо, болельщики- -нытики и писуны. Стадион - корыто. Как то так.
      Вам с этим жить.

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 октября 2016, 13:40

      Вот если б не судья - счет 0-3. Вымученная победа?
      Порой кажется, что они реально только в протокол смотрят, а не футбол.

      -1
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 23 октября 2016, 12:49

      С пони так играть нельзя ,чтоб потом "эксперт" сказал что вымучали, надо накидать коням полну катомку.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2016, 11:38

      Спартак не играет в Еврокубках, в кубке России, а в РФПЛ уже устает, поэтому
      сравнивать Спартак с ЦСКА, Ростовом, Зенитом и Краснодаром не целесообразно.

      6
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > vladimir-7 23 октября 2016, 13:52

      ЦСКА тоже не играет в еврокубках! Они просто там находятся ,приезжают на матч и стоят спокойно сосут.

      2
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 23 октября 2016, 11:10

      Ну если после трёх безответных мячей в ворота соперника (правда два из них горе судья не засчитал) победа называется вымученной - то что же тогда не вымученная победа?????
      А вот все эксперт релизы в исполнение Ловчева - это точно вымученная и высосанная из пальца МРАКОБЕСИЯ.
      Спартак молодца - победа уверенная и прогнозируемая!!!
      Следующие на очереди по пресс пойдут "конюшенные"...))

      -2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 23 октября 2016, 10:38

      Экспертов куча! Ловчев, Бубнов, да и других дебилов хватает! Есть конечно адекватные люди, но их мало! Эти товарищи не понимают, что сейчас все по другому, а не так когда они играли в СССР

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 23 октября 2016, 10:21

      интересно как свистки будут свистеть в матче спам цска?????

      2
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      Рейтинг: +454

      Filllllll > BAIv 23 октября 2016, 10:57

      За цска конечно. Интересно, за кого будут свистеть в матче зенит-цска?

      -1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > BAIv 23 октября 2016, 13:53

      У Спартака пол команды удалят и все:D

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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 23 октября 2016, 09:44

      Три очка повод для радости,так что готовитесь к ЦСКА)

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 октября 2016, 09:44

      Спартаку усиляться зимой надо,еще одного напа точно надо покупать

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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > Asbjorn 23 октября 2016, 13:54

      Во все линии усиления нужны!

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      Рейтинг: +173

      agrmark 23 октября 2016, 08:08

      Спартак сыграл достойно в отсутствии лидеров!

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