Аллегри: «Мы забили чистый гол, но игроки «Милана» заставили судью сомневаться в своем решении»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениям после матча девятого тура Серии А против «Милана» (0:1).

«Должен похвалить свою команду, потому что мы хорошо сыграли против организованного «Милана», который отдал все силы. Они забили, а нам не повезло. Наш гол отменили. Такое бывает, мы хорошо провели игру в плане тактики.

К сожалению, наш гол был правильным, но протесты игроков «Милана» заставили судью сомневаться в своем решении. Команды должны сосредотачиваться на игре и не оказывать дополнительного давления на судей», – сказал Аллегри.