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    «Шахтер» мог приобрести 17-летнего Неймара у «Сантоса»

    Президент «Шахтера» Ринат Ахметов заявил, что донецкий клуб мог приобрести нападающего «Барселоны» Неймара, когда тот в 17-летнем возрасте выступал за «Сантос». По словам 50-летнего функционера, оранжево-черные предлагали за футболиста 25 миллионов евро, однако получили отказ.

    «Было два игрока, два больших таланта. Между ними очень тяжело было выбрать, кого именно покупать. Луческу сказал: «Давайте тогда возьмем только Тейшейру, а Косту не будем брать». В итоге мы с ним даже по этому поводу чуть-чуть поскандалили. Я сказал в итоге: «Давай возьмем обоих». И когда мы взяли и Тейшейру, и Косту, то быстрее адаптировался Коста.

    Вообще тогда было три игрока у нас на карандаше – еще был Неймар. Ему было 17 лет, мы сделали предложение «Сантосу»: начали с 15 миллионов евро, дошли до 25. В итоге «Сантос» дал свой отказ», – сказал Ахметов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2016 18:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      Ailend 23 октября 2016, 14:57

      Есть 1 объяснение почему шахте не удалось подписать Неймара.
      Более топовые клубы следили в тот момент за ним. И руководство Сантоса пред пологали, что будут лучшие предложения. Хотя и Шахта в минусах не остались. Косту перепродали и не лиж бы куда. Тейшейру не дешего.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Просто игра 23 октября 2016, 02:46

      Печалька(

      0
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