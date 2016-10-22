Уилшир провел на поле в матче АПЛ все 90 минут впервые с 2014 года

Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, на правах аренды выступающий за «Борнмут», вышел в стартовом составе своей команды на матч 9-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Отметим, что данная встреча стала для 24-летнего англичанина первой с 2014 года, в которой он провел на поле всю игру.

В нынешнем сезоне Уилшир принял участие в шести матчах АПЛ в составе «Борнмута», в которых не отметился результативными действиями.