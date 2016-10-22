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    Уилшир провел на поле в матче АПЛ все 90 минут впервые с 2014 года

    Полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, на правах аренды выступающий за «Борнмут», вышел в стартовом составе своей команды на матч 9-го тура АПЛ против «Тоттенхэма». Отметим, что данная встреча стала для 24-летнего англичанина первой с 2014 года, в которой он провел на поле всю игру.

    В нынешнем сезоне Уилшир принял участие в шести матчах АПЛ в составе «Борнмута», в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2016 17:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      roskaz 22 октября 2016, 20:49

      у этого парня огромный потенциал, если бы не его травмы, мог бы уже стать одним из сильнейших футболистов британии.

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