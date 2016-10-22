Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Глушаков, Зе Луиш и Промес поддержали «Спартак» в преддверии игры с «Уралом»

    Хавбеки «Спартака» Денис Глушаков и Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш, которые восстанавливаются после повреждений и не смогут принять участия в сегодняшнем поединке 11-го тура РФПЛ с «Уралом», поддержали остальных игроков красно-белых в преддверии игры в Екатеринбурге. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Мы вне игры, но мы с вами, пацаны», – написал Глушаков на своей странице в Instagram под фото, где он вместе со своими травмированными партнерами проходит медицинские процедуры.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2016 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33561

      oyabun 22 октября 2016, 15:49

      У двоих аккуратно застелено постельным бельем и только Зе Луиш по- сиротски на одной подушечке возлегает. Обижают пацана! ))) А Спартак должен показать что и без трех ведущих игроков способен выигрывать, иначе грош цена такой команде.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > oyabun 22 октября 2016, 16:18

      Ваш грош уже виден без Смола

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 22 октября 2016, 15:37

      И Сашку Зуева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 22 октября 2016, 15:34

      Ждем Мельгорехо и Денчика Давыдова.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11