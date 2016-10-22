Глушаков, Зе Луиш и Промес поддержали «Спартак» в преддверии игры с «Уралом»

У двоих аккуратно застелено постельным бельем и только Зе Луиш по- сиротски на одной подушечке возлегает. Обижают пацана! ))) А Спартак должен показать что и без трех ведущих игроков способен выигрывать, иначе грош цена такой команде.
Хавбеки «Спартака» Денис Глушаков и Квинси Промес, а также нападающий Зе Луиш, которые восстанавливаются после повреждений и не смогут принять участия в сегодняшнем поединке 11-го тура РФПЛ с «Уралом», поддержали остальных игроков красно-белых в преддверии игры в Екатеринбурге. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.
«Мы вне игры, но мы с вами, пацаны», – написал Глушаков на своей странице в Instagram под фото, где он вместе со своими травмированными партнерами проходит медицинские процедуры.
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