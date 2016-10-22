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    Инсинье может начать переговоры с «Ливерпулем»

    Хавбек «Наполи» Лоренцо Инсинье имеет хорошие шансы оказаться в «Ливерпуле». Переговоры 25-летнего игрока с «адзурри» по поводу нового соглашения зашли в тупик, и теперь его агент настаивает на том, чтобы начать контактировать с красными на предмет возможного контракта. Отметим, что итальянец небезынтересен главному тренеру мерсисайдцев Юргену Клоппу.

    В текущем розыгрыше Серии А Инсинье принял участие в восьми встречах, отметившись тремя голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    22.10.2016 14:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 22 октября 2016, 15:34

      Чудесный игрок
      Но он до мозга костей болельщик Наполи, так что может договориться ещё о новом контракте

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