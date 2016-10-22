«Милан» примет «Ювентус» в центральном матче 9-го тура

В центральном матче 9-го тура серии А «Милан» на своем поле примет «Ювентус». Туринцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, однако в случае победы миланский клуб сможет вплотную приблизиться к чемпиону.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 21:45. Не пропустите!