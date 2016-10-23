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Судьи
Главный судья:
Никола Риццоли (Болонья)
Материалы

Милан - Ювентус

22.10.2016, Суббота, 21:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 Италия. Серия А, 9 тур Милан - Ювентус
Италия. Кубок (2015/2016)
Финал
21 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:45 Милан 1:2 Ювентус
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Милан
3 тур
20 сентября, суббота 22:45 Милан 0:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:45 Милан 0:2 Ювентус
7 тур
6 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
9 января, среда 23:45 Ювентус 2:1 Милан
Трофей Луиджи Берлускони 2012

19 августа, воскресенье 23:00 Милан 2:3 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 20 марта, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Ювентус
6 тур
2 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 8 февраля, среда 23:45 Милан 1:2 Ювентус
Италия. Кубок Берлускони 2011
Финал,
21 августа, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
9 тур
30 октября, суббота 22:45 Милан 1:2 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

22 августа, воскресенье 23:00 Милан 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Милан 3:0 Ювентус
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 0:3 Милан
Товарищеские матчи 2009

17 августа, понедельник 22:45 Милан 1:1
(5:4)п		 Ювентус

15 августа, суббота 00:30 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 22:30 Милан 1:1 Ювентус
16 тур
14 декабря, воскресенье 22:30 Ювентус 4:2 Милан
Кубок Берлускони 2008
Финал
17 августа, воскресенье 22:45 Милан 4:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:30 Ювентус 3:2 Милан
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Милан 0:0 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 23 октября 2016, 02:42

    Ну вот...

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 23 октября 2016, 00:12

    Молодец Милан! - С победой!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 22 октября 2016, 00:08

    Успехов Милану!

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