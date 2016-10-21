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    Павлюченко: «Каждый год говорится про чемпионство «Спартака», но он не может выиграть»

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко перед матчем 11-го тура РФПЛ против «Спартака», за который он ранее играл, поделился мнением о выступлении москвичей в нынешнем сезоне.

    – Много лет прошло с тех пор, как я ушел из «Спартака». Но это тот клуб, который полюбил и до сих пор в некоторых играх за «Спартак» переживаю. Судьба сложилась так, что я больше не в «Спартаке», сейчас моя команда – «Урал». И моя задача – выйти против «Спартака» и забить. Это моя работа.

    – Вам не удалось стать чемпионом со «Спартаком». Скоро 10 лет, как вы команду покинули, а она все так же без золота. Почему?

    – Не могу ответить на этот вопрос. Я много лет не в команде. Каждый год говорится про чемпионство, но «Спартак» не может выиграть… И стадион есть, и болельщики… Не знаю, в чем причина.

    – Но теперь Аленичева сменил Каррера – и с ним «поперло».

    – Ну, подождите. Говорить, что «поперло» – рано. Еще играть и играть. Когда будет предпоследний или последний тур – тогда посмотрим, где будет «Спартак». Две-три игры неудачно сыграют – и они уже будут пятые или шестые, – сказал Павлюченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2016 20:45
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6715

      maior-60 22 октября 2016, 10:10

      Ну-ну...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6138

      subbotaspartak 22 октября 2016, 07:36

      Да пусть Рома забьёт, вам жалко что ли?
      Лишь бы Спартак победил на поле.

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 22 октября 2016, 07:12

      Да, конечно, будет видно!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 22 октября 2016, 06:55

      автоголом отметься и всё будет хорошо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +490

      ViktorMG 22 октября 2016, 06:14

      Правильно говорит. А почему не может стать чемпионом, вобщем-то понятно. Не хватает стабильности. За эти годы Спартак проиграл несколько чемпионств в играх с аутсайдерами. В этом сезоне 3 очка потеряные с Уфой могут тоже оказаться роковыми. И поэтому Урал надо обыгрывать несмотря на потери в составе.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 октября 2016, 01:10

      И так 2 матча слили не по игре... До конца первого круга я думаю их более, чем достаточно... А вот кто реально идёт в таблице высоко не по игре, так это коняшки, которым судьи уже надарили около 10 очков.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 21 октября 2016, 23:26

      А он не будет и в этом сезоне. Налицо провал в организации игры. Гораздо ровнее выглядят два клуба. Зенит и Ростов.
      - " Не знаю, в чем причина".
      Да опустите его на землю, не создавайте тепличных условий. Верните его в футбол.
      Спартак - как избалованный ребёнок, которому всё позволено. А вот отсюда и его беды.

      -3
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 21 октября 2016, 23:21

      Ром, про тебя трибуны Тотенхема пели каждый раз как ты выходил, а ты... не знаю, в чем проблема. Давай уж - отработай в защите, сделай автогол... хоть чем-то в чемпионском году Спартака отметишься ;)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 21 октября 2016, 22:32

      Павлюченко - ждем победы

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 21 октября 2016, 21:26

      Рома не вздумай забить!...)

      -2
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