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    Ассоциация европейских лиг отказалась от сотрудничества с УЕФА из-за реформы ЛЧ

    Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг не намерена больше выполнять условия меморандума о взаимопонимании с УЕФА. Документ прекратит свое действие 15 марта следующего года.

    Причиной стали одобренные в августе реформы Лиги чемпионов. Ассоциация требовала отказаться от изменений, сохранить формат турнира и учитывать интересы малых клубов. УЕФА не выполнил эти пожелания.

    «Нам ничего не остается, кроме как отказаться от выполнения меморандума», – сказал глава Ассоциации Ларс-Кристер Ульссон.

    Решение было поддержано 22 из 23 лиг, чьи представители участвовали в голосовании. Против высказался представитель Серии А.

    На практике такое решение означает, что с весны 2017 года национальные лиги отказываются от обязательства не назначать матчи чемпионатов на те дни, когда проходят турниры под эгидой УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.10.2016 19:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 22 октября 2016, 11:28

      Все честно, ассоциация за малые клубы, т.е., можно сказать, за спортивный принцип, а УЕФА ,извините, жопой повернулось. Деньги для них важнее, на трансляциях думали бабла нарубить. Нате вам, получите и распишитесь!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 октября 2016, 11:27

      Жесть...

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 22 октября 2016, 11:19

      Вот это поворот)))

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      Рейтинг: +806

      тигрик 21 октября 2016, 20:00

      "оТказываеются от обязательств" исправьте

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