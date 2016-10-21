Ассоциация европейских лиг отказалась от сотрудничества с УЕФА из-за реформы ЛЧ

Все честно, ассоциация за малые клубы, т.е., можно сказать, за спортивный принцип, а УЕФА ,извините, жопой повернулось. Деньги для них важнее, на трансляциях думали бабла нарубить. Нате вам, получите и распишитесь!
Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг не намерена больше выполнять условия меморандума о взаимопонимании с УЕФА. Документ прекратит свое действие 15 марта следующего года.
Причиной стали одобренные в августе реформы Лиги чемпионов. Ассоциация требовала отказаться от изменений, сохранить формат турнира и учитывать интересы малых клубов. УЕФА не выполнил эти пожелания.
«Нам ничего не остается, кроме как отказаться от выполнения меморандума», – сказал глава Ассоциации Ларс-Кристер Ульссон.
Решение было поддержано 22 из 23 лиг, чьи представители участвовали в голосовании. Против высказался представитель Серии А.
На практике такое решение означает, что с весны 2017 года национальные лиги отказываются от обязательства не назначать матчи чемпионатов на те дни, когда проходят турниры под эгидой УЕФА.