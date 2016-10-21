Тите: «В матче с Боливией раз десять подумал о том, не заменить ли Неймара»

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что Неймару нужно научиться не реагировать на фолы и провокации со стороны соперников.

«Знаете, сколько раз я думал, не заменить ли Немйара во втором тайме матча с Боливией? Раз десять.

Но это процесс взросления, через который он должен пройти. Я сказал ему: «Эй, Неймар, забудь про карточку. Оставь это мне. Иди и играй, бей и финти.

Это процесс возмужания. Я уверен, что Неймар попал в правильный клуб. Он в правильном месте, и я уверен, что он будет расти. Он должен не обращать внимания на фолы, потому что у него особенный талант. Он должен научиться игнорировать это», – сказал Тите.