Промес: «Усердно работаю, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что намерен принять участие в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что голландец получил травму в игре отборочного турнира к ЧМ-2018.

«Усердно работаю, чтобы успеть вернуться к дерби. Я ценю все ваши сообщения, спасибо за поддержку», – сообщил Промес.

Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие Арене» 29 октября.