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    Промес: «Усердно работаю, чтобы вернуться к дерби с ЦСКА»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес дал понять, что намерен принять участие в матче 12-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что голландец получил травму в игре отборочного турнира к ЧМ-2018.

    «Усердно работаю, чтобы успеть вернуться к дерби. Я ценю все ваши сообщения, спасибо за поддержку», – сообщил Промес.

    Встреча между «Спартаком» и ЦСКА пройдет на «Открытие Арене» 29 октября.

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    Источник: Instagram

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    21.10.2016 13:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 21 октября 2016, 17:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      давай, Квинси, выздоравливай поскорее и рекордсмена попетрушь

      -4
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      Рейтинг: +239

      Михас007 21 октября 2016, 15:01

      работай

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 октября 2016, 14:25

      Давай Антоха! Ждём тебя! Нужно коняшек наказать!

      0
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      Рейтинг: +264

      dimid 21 октября 2016, 14:10

      давай Квинси! а то без тебя скучновато.

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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 21 октября 2016, 14:05

      Важно не только вернуться, но и опять начать забивать.

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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 октября 2016, 13:24

      давай давай а то Спартак без тебя совсем сник!!здоровья тебе

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