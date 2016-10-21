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    Нигматуллин: «Ниже «Локомотиву» падать уже некуда»

    Бывший вратарь Руслан Нигматуллин накануне московского дерби, в котором встретятся «Локомотив» и ЦСКА, оценил проблемы, с которыми столкнулись обе команды.

    «Обе команды на данный момент испытывают проблемы и с составом, и в игровых компонентах. У «Локомотива» ситуация похуже. На это в первую очередь указывает место, которое они занимают в турнирной таблице. Ниже железнодорожникам падать уже некуда.

    У армейцев очень серьезные потери в центре поля – Еременко и Дзагоев. Также подопечные Леонида Слуцкого немного подавлены из-за упущенной на последних минутах победы над «Монако» в Лиге чемпионов.

    Думаю, это хороший момент для «Локо», чтобы прервать свою неудачную серию. Если команде Юрия Семина удастся одержать победу в дерби, то дела в чемпионате у них наладятся. У тренера было достаточно времени, чтобы объяснить игрокам, чего он от них хочет и как видит игру команды. Железнодорожникам уже пора показывать тот футбол, которого от них ждут. С другой стороны, и ждать чего-то сверхъестественного тоже не стоит: в нынешнем составе «Локомотива» очень мало индивидуально сильных игроков, да и те сейчас не в самой лучшей форме», – сказал Нигматуллин.

    Матч 11-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА состоится в воскресенье, 23 октября, в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    21.10.2016 10:13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2894

      Lokofint 21 октября 2016, 16:02

      Не та эта команда чтоб играть в фнл а вот за еврокубковую зону еще не сомневаюсь побореться!!!

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 октября 2016, 14:51

      есть ФНЛ, а далее ПФЛ ) как это некуда? ))) Результаты работы Смородской - на лицо.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 октября 2016, 14:23

      Как некуда???) Пример динамиков должен служить для Вас истинным вдохновением...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +11373

      alp 21 октября 2016, 13:31

      Да уж. пусь локо уже выбирается из этой ямы и возвращается...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 октября 2016, 13:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      аншлаг следующего года Динамо -Локомотив в ФНЛ ))))

      -5
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      Рейтинг: +173

      agrmark 21 октября 2016, 13:00

      Почему? Есть ещё 1 Лига!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 21 октября 2016, 12:50

      если не соберутся, то можно и подвиг Динамо повторить

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 октября 2016, 12:26

      Найдётся в воскресенье ещё куда попадать

      -3
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Nerlinger 21 октября 2016, 12:43

      Посмотрим!С воскресенья у ЦСКА начнётся чёрная полоса, а Локо возьмёт 3 очка и будет только подниматься в таблице!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 октября 2016, 12:20

      Есть куда падать, но Локо вряд ли путь Динамо повторит. У обеих команд проблемы с составом, так что посмотрим у кого больше мотивации и чьи индивидуальные качества помогут. По сути всё зависит от Самедова - сыграет нормально, хотя бы как в сборной Локо что-то зацепит, а ЦСКА без Ерёменко и Дзагоева точно тяжело будет, Локо это не Уфа, они в защиту глухую играть не будут.

      -1
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      Рейтинг: +8

      Ромати2018 21 октября 2016, 12:01

      Как это некуда? А ФНЛ? Если деже Динамо удалось, почему бы и нам не повторить?
      А если серьезно, Семину и тем более клоуну Лоськову не место в Локо

      -2
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