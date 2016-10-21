Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фавр: «Рад победе «Шальке» над «Краснодаром»

    Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр остался доволен победой своей команды над «Зальцбургом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Он также отметил важность победы «Шальке» над «Краснодаром» в параллельном матче.

    «Наша победа и поражение «Краснодара» от «Шальке» – идеальный вариант. Наши шансы на выход в плей-офф турнира продолжают расти. Но нам стоит работать поступательно – матч за матчем.

    Эта победа была очень важна для нас, чтобы сохранить шансы остаться в борьбе за плей-офф. Теперь нам нужно сосредоточиться на игре с «Метцем», а уже только потом начинать думать о следующей игре в Лиге Европы», – сказал Фавр.

    Напомним, матч четвертого тура Лиги Европы «Ницца» проведет 3 ноября во Франции с «Зальцбургом».

    Источник: ФК «Ницца»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 октября 2016, 10:28

      а мы не рады , может ответка порадует

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2269

      dyema > BAIv 21 октября 2016, 11:12

      Соберётесь и не оглядываясь на чужие трибуны играть будете - обязательно порадует, да и Ниццу на их поле драть надо!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11