Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Перегудов: «Вылет в ФНЛ – это, возможно, лучшее, что произошло с «Динамо»

    Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов считает, что столичному «Динамо» нужна была определенная перезагрузка, чтобы вернуться в Премьер-лигу и бороться за чемпионство.

    «Давайте считать, что это возможность показать драматический «камбэк». Вылет – это, возможно, лучшее, что произошло с «Динамо». Ведь если бы они заняли место прямо над зоной вылета, какое было бы удовольствие смотреть на плохо играющую команду, оставшуюся в Премьер-лиге? Нет, нужна была встряска. Пора было что-то сделать, чтобы у клуба появилась возможность переродиться.

    Сейчас «Динамо» ищет новых спонсоров, которые хотят продвигать свой бренд за счет хорошо играющего клуба. Мы уверены: когда команда вернется наверх, это будет новая, свежая струя, которая поднимет нас на вершины, как это произошло в свое время со «Спартаком» или с ЦСКА. До недавнего времени «Динамо» ни разу не вылетало из РФПЛ, зато теперь есть шанс стать первыми, кто выиграет чемпионство сразу после возвращения», – считает Перегудов.

    После 17 туров «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 39 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2016 06:19
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 25 октября 2016, 23:51

      Надо в 4 лигу. И тогда с Динамо произойдет лучшее- будет играть за этот клуб сам Широков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 23 октября 2016, 13:12

      вы мраз.......и в своем уме или вы специально туда отправили Великий клуб ,чтоб строить дома в петровском парке ,а на Динамо вам на плевать идите лучше лесом по здоровому и хорошему и останте от Динамо в покои

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 21 октября 2016, 21:37

      Рот лучше закрыть ! Для тебя сегодня точно самое лучшее !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Polilux 21 октября 2016, 19:58

      Ну для чего он это сказал ? Пропиариться? Черчес с Аджоевым вывели деньги из Динамо и свалили .Если бы не эти уроды - всё было бы по другому !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 21 октября 2016, 11:23

      А чтобы переродится, в ФНЛ обязательно надо было вылетать? может достаточно было пересаживать или на худой конец разогнать прихлебателей от "кормушки" ? Может тогда и в команде порядок появился и футболисты там начали появляться, которые там не ради одного бабла, но которым еще и в футболе доказать что то надо.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 21 октября 2016, 11:18

      для начала нужны игроки не которые пердив выиграют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      o33uk 21 октября 2016, 10:47

      И это слова руководителя проекта ВТБ "Арена"???)))))))))))))))
      Логика детсадовская.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 21 октября 2016, 10:05

      Умом Россию не понять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 21 октября 2016, 09:57

      Фантазер, ты меня называла-а-а...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 октября 2016, 08:39

      Скорее Динамо уготована судьба Торпедо.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11